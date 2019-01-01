Skull Shaver Электробритва для бритья налысо

Представляем революционные мужские электробритвы Skull Shaver для идеального и чистого бритья. Наслаждайтесь свободой бритья в любом месте и в любых условиях с нашими беспроводными бритвами, которые обеспечат вам быстрое и гладкое бритье без раздражения кожи. Благодаря встроенной технологии водостойкости, у вас есть возможность выбора сухого или мокрого бритья и, даже, бритья в душе. Вы будете поражены простотой использования наших товаров, так как, благодаря уникальному запатентованному эргономичному дизайну, наши электробритвы идеально помещаются в вашей ладони, обеспечивая бритье труднодоступных мест в считанные секунды.

Тщательное бритье

Oстрыe и точныe лезвия обеспечивают гладкое и легкое скольжение головок, защищая вашу кожу от раздражения. Гибкие роторные головки бритвы позволяет с легкостью захватывать большое количество волос, обеспечивая комфортное и быстрое бритье. Skull Shaver является отличным решением для бритья головы, гарантируя чистое бритье во всех участках головы, лица и шеи всего за несколько минут.

Уникальный Эргономичный Дизайн

Благодаря инновационному запатентованному дизайну, электрическая бритва идеально помещается в кисти руки, обеспечивая удобный захват для бритья лица и головы. Эргономичный корпус позволяет с легкостью достигать труднодоступные зоны, для полного комфорта бритья. Вы можете держать бритву между пальцев для удобного бритья задней части головы, или же держать в ладони для легкого бритья лица. Уникальная электробритва для лица и головы поможет сэкономить время и силы, обеспечивая быстрое и эффективное бритье головы, шеи и подбородка.

Автономная работа для бритья в любом месте, в любое время

Благодаря мощному встроенному аккумулятору, электробритва работает в автономном режиме до 90 минут, позволяя свободу использования как дома, так и в дороге. Быстрая зарядка особенно удобна при регулярном использовании устройства. Забыли зарядить вашу бритву? Без паники. Вы можете также использовать бритву пока она заряжается.

Адаптация к контурам лица и головы

Благодаря роторной системе пяти плавающих бритвенных головок, электробритва идеально адаптируется ко всем контурам лица и головы, обеспечивая чистое и безопасное бритье без раздражения кожи

Сухое и влажное бритье

Электробритва Skull Shaver предоставляет вам свободу выбора способа бритья: сухое бритье или же влажное - с использование геля, пены или крема для бритья. Во всех случаях, результат превзойдет ваши ожидания. Благодаря водостойкой конструкции вы можете использовать бритву даже в душе.

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